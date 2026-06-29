Два форума Минобрнауки принимает Тюмень в июне

Национальный форум преподавателей истории в Тюменской области прошел в пятый раз, его участники - представители Минобрнауки, РАН, ведущих вузов России 26-27 июня обсуждали преподавание истории в учреждениях высшего образования, прежде всего на неисторических специальностях, разработку учебных. пособий с учетом регионального компонента и доработку общего учебника истории, применение ИИ и так далее.

Расширенное заседание совета прошло в правительстве Тюменской области, участие в мероприятии принял губернатор Александр Моор:

На базе Тюменского госуниверситета создана сильная историческая кафедра, которая реализует как классические, так и инновационные образовательные программы, в том числе с применением искусственного интеллекта. Благодарю министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Николаевича Фалькова и Российское историческое общество за то, что выбрали наш регион площадкой для форума. Пожелал его участникам плодотворной работы. Уверен, что они выработают новые решения, которые помогут нашей молодёжи знать и понимать уроки прошлого, а главное – делать из них правильные выводы.

29-30 июня в ТюмГУ пройдет форум "Искусственный интеллект в высшем образовании" при поддержке Минобрнауки РФ. Его экспертами также выступит министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков. Ключевая идея форума 2026 года — переход от наблюдений к проектированию. Вместо классических докладов участников ждёт проектная работа в малых группах, направленная на создание конкретных решений, которые вузы смогут применять уже сейчас и внедрять ИИ в образовательные и управленческие процессы.