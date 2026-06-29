Тюменский психолог рассказала, как без стресса вернуться к работе после отпуска

Тюменцы замечают, когда отпуск заканчивается, исчезает мотивация, становится сложно сосредоточиться, а мысли по-прежнему остаются где-то в путешествии. Такое состояние специалисты называют послеотпускным синдромом.

Психолог-феноменолог Ирина Нагорная уверяет: подобная реакция организма является совершенно естественной и не должна вызывать тревогу.

По словам специалиста, после отдыха человек может ощущать упадок сил, нежелание возвращаться к рабочим обязанностям или, наоборот, чувствовать себя бодрым, но не испытывать никакого интереса к профессиональным задачам. Психике требуется время, чтобы перестроиться на привычный режим.

– Послеотпускной синдром – это абсолютно нормальное состояние. Самое важное – не нужно ругать себя за него. Нужно принять тот факт, что вы только вернулись из отпуска, а отдых нравится каждому человеку. Если бы большинству людей не нужно было работать ради заработка, многие предпочли бы проводить больше времени в отдыхе, – объясняет Ирина Нагорная.

Эксперт подчеркивает, что критика самого себя лишь усугубляет ситуацию. Гораздо полезнее признать свои эмоции и позволить организму постепенно адаптироваться.

Если есть возможность, психолог рекомендует не выходить на работу сразу после возвращения домой. Лучше оставить два-три дня на спокойное привыкание к обычной жизни.

Возвращение к повседневным обязанностям само по себе становится дополнительной нагрузкой. За эти несколько дней стоит постепенно восстановить привычный режим дня, начать самостоятельно готовить, заниматься домашними делами, высыпаться и возвращаться к обычному распорядку.

Сохранить хорошее настроение помогают простые приятные привычки. Например, можно выпить утренний кофе на балконе, прогуляться перед работой в любимом парке или на набережной, сходить на красивый завтрак или просто выделить немного времени для спокойной прогулки.

Еще одна распространенная ошибка – желание сразу работать в прежнем темпе.

Психолог советует не ждать от себя трудовых подвигов уже в первый рабочий день. Намного эффективнее постепенно погружаться в задачи.

Лучше заранее определить, какие дела требуют срочного внимания, а какие могут немного подождать. В первые несколько дней стоит делать небольшие паузы, чтобы избежать эмоционального и физического переутомления.

По словам специалиста, психике важно не только физически вернуться домой, но и эмоционально завершить период отдыха.

Для этого полезно встретиться с друзьями или родственниками, показать фотографии из путешествия, рассказать о самых ярких впечатлениях и пережитых эмоциях.

Такое обсуждение помогает человеку осмыслить полученный опыт и легче переключиться на новый жизненный этап. Чтобы сохранить приятные эмоции, психолог советует окружить себя небольшими напоминаниями о путешествии.