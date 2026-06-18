Выборы депутатов Тюменской областной думы пройдут 18 - 20 сентября

Выборы депутатов Тюменской областной Думы восьмого созыва пройдут 18,19 и 20 сентября - вместе с выборами депутатов Госдумы. Решение принято сегодня на заседании регионального законодательного собрания седьмого созыва.

"Выбирать депутатов областной думы будут жители юга Тюменской области, Югры и Ямала. Задача всех органов власти и общественных организаций – создать условия для того, чтобы мы смогли реализовать своё избирательное право. Выборы – очень важное событие. Уверен, общими усилиями нам удастся сформировать региональный парламент, который продолжит эффективно решать задачи, направленные на реальное улучшение жизни людей", - отметил губернатор Александр Моор.