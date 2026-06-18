Геннадию Чеботареву присвоено звание "Почетный гражданин Тюменской области"

Депутаты Тюменской областной думы единогласно поддержали предложение главы региона Александра Моора поощрить председателя Общественной палаты Тюменской области, доктора юридических наук, профессора, руководителя Школы права и управления ТюмГУ Геннадия Чеботарева званием "Почетный гражданин Тюменской области".

Фуат Сайфитдинов, председатель облдумы:

Геннадий Николаевич — один из отцов российской Конституции, человек, который внес огромный вклад в формировании законодательной базы Тюменской области. В период, когда Тюменская область была объявлена Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, Геннадий Николаевич был вторым секретарем обкома комсомола, на его плечах лежала огромная ответственность по координации работы студенческих отрядов.

С именем Геннадия Николаевича связано становление юридического образования в Тюменской области. Именно он стоял у истоков создания юридического факультета ТюмГУ и стал его первым деканом.

Уже несколько созывов Геннадий Николаевич возглавляет Общественную палату Тюменской области, куда входят представители различных общественных объединений нашего региона, которые всегда единогласно поддерживают его при избрании. И это свидетельство его высочайшего авторитета.

Поздравляю Геннадия Николаевича с высокой и заслуженной наградой!