Председатель Тюменской облдумы принял участие в заседании Совета законодателей РФ

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов принял участие в заседании Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ, которое прошло в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. В повестке дня основная тема - реализация мер по укреплению гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия.

С членами Совета законодателей встретился президент России Владимир Путин. Он поздравил всех депутатов страны с Днем российского парламентаризма. "Опыт первых российских парламентариев заслуживает нашего уважения и благодарности, изучения, научного, политического, философского осмысления. Многие ваши предшественники искренне верили в силу своих патриотических убеждений, преданно служили Отечеству, горячо, усердно и неравнодушно отстаивали интересы народа, действительно стремились к процветанию Родины", - сказал президент.

Владимир Путин отметил, что политическая система, все ветви и уровни власти, включая парламентские институты, доказали свою прочность и устойчивость, подлинную суверенность, готовность бороться за жизненно важные интересы Отечества.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что за 120 лет российский парламентаризм прошел большой путь, пережил несколько "крутых исторических поворотов". По ее мнению, принцип двухпалатности доказал свою эффективность и востребованность для такой многонациональной и многоконфессиональной страны, как Россия.

Она также подчеркнула роль региональных парламентов, которые работают не только в рамках повестки субъектов Федерации, но и обладают конституционным правом законодательной инициативы на федеральном уровне. "На протяжении всей тысячелетней истории России новые народы вливались в единую большую семью, сохраняя свою идентичность, культуру, обычаи", - подчеркнула Валентина Матвиенко в ходе заседания.

По словам первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова, парламентаризм в России не ограничивается Государственной Думой и Советом Федерации. Это многоуровневая система, которая включает в себя депутатов региональных законодательных собраний, муниципальных депутатов. Жуков добавил, что органы власти на всех уровнях проводят последовательную работу, направленную на укрепление многонационального государства. Законодательное обеспечение государственной национальной политики – одно из ключевых направлений укрепления межнационального согласия и единства народа России. Он напомнил, что депутатами Государственной Думы восьмого созыва принято свыше 20 федеральных законов на эту тему. "Отмечу закон "О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации". Первым значимым результатом этого закона станет создание реестра объектов нематериального этнокультурного наследия", – подчеркнул первый заместитель председателя ГД.

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, подводя итоги заседания, отметил, что Совет законодателей – ключевая площадка для совместной работы Государственной Думы, Совета Федерации и всех региональных законодательных собраний. Здесь выстраивается прочная связь между федеральным центром и регионами, обеспечивается единство правового поля для эффективной реализации государственной политики.

"Регулярные заседания Совета законодателей, в которых участвуют председатели региональных парламентов, показывают его востребованность. У нас есть уникальная возможность обсудить лучшие законодательные практики и совместно найти решения самых сложных вопросов", – подытожил Фуат Сайфитдинов.