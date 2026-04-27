Сайфитдинов поздравил депутатов всех уровней, жителей региона с Днем российского парламентаризма

День российского парламентаризма отмечается в стране 27 апреля, со значимой датой депутатов всех уровней, жителе Тюменской области поздравил председатель Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов.

Спикер подчеркнул, что депутаты регионального парламента неизменно ориентируются на потребности жителей региона. Во взаимодействии с исполнительной властью и гражданским обществом принимают законы, которые отвечают актуальным вызовам времени, способствуют социально-экономическому благополучию территории и повышению качества жизни наших земляков. Приоритетом последних лет является поддержка участников СВО, помощь их семьям.

"В этом году мы отмечаем весомую дату – 120-летие российского парламентаризма. За эти годы пройден сложный путь становления, но мы можем констатировать, что российский парламентаризм состоялся как система народного представительства, работающая на результат. Сегодня законодательные органы всех уровней играют ключевую роль в формировании правовой базы, направленной на защиту интересов людей и обеспечение уверенного развития страны. Искренне желаю коллегам-депутатам дальнейшей плодотворной работы на благо Тюменской области и России, а всем тюменцам – крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях!" - обратился к землякам Фуат Сайфитдинов.