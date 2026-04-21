Участники "Боевого кадрового резерва" изучают региональное и муниципальное управление

Участники "Боевого кадрового резерва" приступили к третьему образовательному модулю — "Региональное и муниципальное управление", за 11 дней ветераны боевых действий будут ознакомятся с устройством государственной и муниципальной службы. Изучение практик пройдёт в Тюмени и Тобольске, сообщил губернатор Тюмеской области Александр Моор.

"Развить навыки участникам помогут представители исполнительной и законодательной власти региона. После окончания образовательного этапа резервисты попробуют свои силы в предварительной защите выпускных квалификационных работ. Желаю участникам интересной учёбы и успехов!" - написал Моор в Мах.

"Боевой кадровый резерв" — региональный аналог федеральной программы "Время героев". Проект поможет реализовать потенциал бойцов в мирной жизни.