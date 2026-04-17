Тюменские депутаты направят в Госдуму законопроект о профобучении и трудоустройстве участников СВО

Под председательством Фуата Сайфитдинова состоялось очередное заседание Тюменской областной думы, на котором депутаты рассмотрели еще одну меру поддержки для участников СВО и членов их семей.

Парламентарии приняли решение направить в Государственную думу проект федерального закона "О внесении изменений в Закон РФ "Об образовании в РФ". Он внесён по инициативе фракции "Единая Россия" регионального парламента. В соответствии с законопроектом участникам СВО предоставляется право на получение среднего профессионального образования по ускоренной программе с учетом опыта прохождения ими военной службы и полученных военно-учетных специальностей.

"Реализация такого права позволит участникам СВО облегчить трудоустройство и будет способствовать скорейшему вовлечению военнослужащих в мирную жизнь, ускорит их адаптацию после увольнения с военной службы", - пояснил Фуат Сайфитдинов.

Он выразил надежду, что Госдума поддержит эту инициативу и примет соответствующий федеральный закон.

В повестке заседания также был отчет уполномоченного по правам человека в Тюменской области Олега Датских об итогах работы за 2025 год. Он отметил, что количество поступивших в адрес уполномоченного обращений граждан увеличилось на 3,7% – с 2 тысяч 682 до 2 тысяч 783. Это говорит о том, что уровень доверия к этому институту растёт.

"Особое значение придавалось работе, связанной с вопросами обеспечения прав участников специальной военной операции и членов их семей. С подобными вопросами обратилось 889 граждан, что составляет 31,9% от общего числа обращений. Сотрудники службы уполномоченного оказывали максимальное содействие заявителям, с этой целью взаимодействовали с Министерством обороны РФ, Военным комиссариатом Тюменской области", - сказал спикер облдумы.

Он акцентировал внимание на том, что многие граждане обращаются к уполномоченному по общим правовым вопросам (46% от общего числа обращений), что отражает высокий спрос на юридические консультации со стороны людей.

В целом, по словам Фуата Сайфитдинова, депутаты положительно оценили деятельность уполномоченного по правам человека в 2025 году и пожелали успешной работы по защите прав и свобод граждан.

Также народные избранники на заседании рассмотрели и одобрили Договор между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа о порядке и условиях проведения выборов депутатов Тюменской областной думы восьмого созыва, которые состоятся в сентябре текущего года.

Согласно документу, органы исполнительной власти и избирательные комиссии всех трёх субъектов должны на своих территориях обеспечивать и проводить организационно-технические мероприятия по обеспечению участия избирателей в выборах депутатов облдумы восьмого созыва.

Кроме того, Избирательная комиссия Тюменской области в соответствии с соглашением, которое должно приниматься между избирательными комиссиями трёх регионов, должна передать полномочия по выборам депутатов в северных округах избирательным комиссиям Югры и Ямала. Финансирование выборов будет проводиться за счет средств областного бюджета, а также может осуществляться из средств бюджетов автономных округов.

"Этот договор мы рассмотрели на недавно состоявшемся в Салехарде Совете Законодателей Тюменской области, Югры и Ямала, одобрили его и сейчас внесли в правительства территорий и законодательные собрания наших субъектов", - пояснил Фуат Сайфитдинов.

Всего депутаты рассмотрели 23 вопроса. Из них один вопрос связан с назначением на должность мирового судьи и один вопрос – о назначении представителей в квалификационную комиссию при адвокатской палате Тюменской области. Также одобрены протоколы согласия Совета Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

В окончательном чтении принято шесть законов Тюменской области, в рамках контрольной деятельности заслушано три информации федеральных и региональных органов власти, отчет Счетной палаты области. Традиционно рассмотрен вопрос о награждении достойных граждан наградами областной думы, а так же приняты постановления, регламентирующие внутреннюю деятельность регионального парламента.