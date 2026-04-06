Председатель Тюменской облдумы будет участвовать в предварительном голосовании "Единой России"

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов зарегистрировался в качестве кандидата предварительного голосования "Единой России" с намерением избраться в новый созыв регионального парламента.

"Это серьезное решение, которое родилось во время общения с ямальцами, тюменцами, жителями нашего большого региона. За время моей работы депутатом и председателем Тюменской областной думы удалось сделать немало добрых и полезных дел. Считаю важным продолжить работать на благо земляков", - прокомментировал свое решение Фуат Сайфитдинов.

Выдвижение кандидатов для участия в предварительном голосовании "Единой России" продлится в электронном и очном форматах до 30 апреля. Регистрация избирателей начнется на сайте PG.ER.RU 20 апреля, в последнюю неделю мая откроется голосование. От выбора жителей зависит, кто представит партию на выборах в сентябре в Государственную и Тюменскую областную думы.