Участники "Боевого кадрового резерва" в Тюмени пройдут "Школу кандидата"

В рамках проекта "Боевой кадровый резерв" ветераны СВО, которым интересно политическое направление, сообщил губернатор Александр Моор.

Первая встреча уже состоялась. О работе депутатов, структуре областного парламента и предстоящих в этом году выборах участникам проекта рассказали заместитель председателя Тюменской облдумы и руководитель депутатской фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов и замсекретаря региотделения партии Ольга Швецова.

"Участники проекта выбирают те направления, которые им ближе по духу. Политическая деятельность – один из востребованных треков для выпускников "Боевого кадрового резерва". Желаю им удачи и успехов в освоении новой сферы!" - написал Моор в Мах.