Чиновники УрФО будут работать волонтерами в регионах Донбасса и госпиталях

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога провёл совещание по реализации проекта "Доброслужащий" - югорский опыт будет масштабирован на все регионы округа.

Проект "Доброслужащий" реализуется на базе Гуманитарного добровольческого корпуса и объединяет государственных и муниципальных служащих, которые во время отпуска выезжают в регионы Донбасса и прифронтовые территории, помогают мирным жителям и бойцам в госпиталях.

"Проект показывает, что настоящее служение обществу не заканчивается стенами кабинета. Многие коллеги из регионов - уже более двух тысяч человек - участвовали в таких гуманитарных миссиях. Предлагаю сделать эту работу системной и распространить на весь Уральский федеральный округ", – обратился к собравшимся Артём Жога.

Жога предложил организовать ознакомительную миссию, в которой примут участие представители органов власти всех уровней уральских регионов: несколько дней они посвятят помощи жителям Донецкой Народной Республики, а затем продолжат работу в военном госпитале, где будут помогать в приёме раненых, их сопровождении, размещении, выполнении гигиенических процедур, организации питания и другой ежедневной работе.

Совещание прошло в рамках форума "Патриоты Урала". Участники совещания поддержали инициативу полпреда и обсудили задачи по дальнейшему развитию проекта "Доброслужащий", сообщается на сайте полпреда.