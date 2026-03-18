В Тюмени отпраздновали первые выборы мэра города

Депутат Тюменской гордумы Степан Киричук тридцать лет назад стал первым и единственным пока в истории Тюмени народно избранным мэром города. Прямое всенародное голосование на выборах мэра прошло 17 марта 1996 года. Спустя тридцать лет это знаковое событие отметили в администрации города торжественным приемом.

На встрече присутствовали глава города Максим Афанасьев, председатель Думы Светлана Иванова, депутат всех созывов Юрий Коновалов, депутат II–VIII созывов Александр Захаров, председатель первой избирательной комиссии по выборам главы города Тюмени Сергей Марочкин, зампредседателя Тюменской облдумы Наталья Шевчик, председатель Тюменской гордумы II и III созывов Сергей Сметанюк, доверенные лица Владимир Шевчик и Николай Карнаухов и другие коллеги, соратники и единомышленники Степана Киричука.

По словам Максима Афанасьева, Степана Михайловича он считает своим наставником со студенческих лет и первых дней работы в администрации города. "Время было непростое, людям нужен был свой человек, на которого они могли положиться — и Степан Михайлович стал им", — подчеркнул в приветственном слове глава города.

Выборы стали возможны после принятия первого Устава Тюмени, над которым работали депутаты I созыва Думы. Документ дал городу право формировать власть через волеизъявление жителей. В борьбу за пост главы включились шесть кандидатов. Степан Михайлович уверенно победил с результатом 64,9 % голосов, второе место занял Сергей Александрович Шерегов (18,3 %).

"Для нас, депутатов Тюменской городской Думы, особая гордость, что Степан Михайлович работает рядом с нами — в одном зале, над одними задачами, возглавляет постоянную комиссию по городскому общественному самоуправлению. Видеть в депутатском корпусе человека, который стоял у истоков современной системы местного самоуправления в Тюмени — это и честь, и напоминание о том, как много нам ещё предстоит сделать", — отметила Светлана Иванова.

Тюменцы избирали Степана Киричука мэром еще дважды. Вместе с командой ему удалось сохранить экономику и многие заводы в самые сложные периоды – приватизацию и дефолт. Степан Киричук возглавлял Тюмень до 2005 года, после 13 лет представлял регион в Совете Федерации. С 2018 года продолжает работать на благо города в качестве депутата местной думы. Также он возглавляет Тюменский областной совет ветеранов войны и труда.