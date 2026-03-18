Моор поздравил тюменцев с Днём воссоединения Крыма с Россией

Сегодня Россия отмечает День воссоединения Крыма с Россией, с важной датой а истории страны жителей Тюменской области поздравил губернатор Александр Моор.

В 2014 году исконно российские Крым и Севастополь вновь стали частью нашей страны благодаря политической воле президента Владимира Путина и гражданскому мужеству жителей полуострова. Возвращению крымчан в родную гавань вместе со всей Россией искренне радовались и тюменцы, напомнил Моор.

"Сегодня Крым и Севастополь – динамично развивающиеся российские регионы. Здесь строятся новые дороги, больницы, школы, детские сады, реконструируются парки и скверы. День воссоединения Крыма с Россией – один из важных символов единства нашей страны, всех населяющих ее народов. У нас общее прошлое, настоящее и будущее. Нас не сломить. Победа будет за нами!" написал Моор в Мах.