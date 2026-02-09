Более 70 тысяч предложений тюменцев вошли в первую народную программу ЕР

Более 70 тысяч предложений жителей Тюменской области были включены в первую народную программу "Единой России", которая была впервые сформирована в 2021 году. Ее результаты представили на форуме "Есть результат" 9 февраля в Тюменском округе.

"Мы работали над тем, чтобы предложения были реализованы. Членами и сторонниками партии являются представители всех социальных групп - участники СВО, молодежь, предприниматели, учителя, врачи. Именно поэтому партия понимает, что беспокоит людей и как найти эффективные решения", сказал секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Тюменской области Александр Моор.

В формате состоявшегося регионального форума каждый муниципалитет поведет свой форум. Его участники узнают, какие проекты реализованы за 2-21-2026 годыи смогут поделиться своими предложениям в новую народную программу.