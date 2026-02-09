Тюменская область провела форум "Есть результат" по Народной программе "Единой России"

Фото реготделения ЕР

Региональный отчетно-программный форум "Есть результат" партии "Единая Россия" прошел в Тюмени. Итоги реализации Народной программы—2021-2026 и предложения в новую программу обсудили секретари первичных отделений, депутаты всех уровней, "Молодая Гвардия Единой России", сторонники и активисты партии, волонтеры, участники специальной военной операции.

Открыл форум секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев. Он сообщил, что Народная программа партии 2021 года практически выполнена, в преддверии новых выборов необходимо рассказывать о проделанной работе. Партии нужна новая предвыборная программа, и форум "Есть результат" – старт работы по ее формированию. "Важно, чтобы в наполнении программы приняли участие как можно больше активных граждан. Каждый ваш голос будет услышан. Так – вместе – мы создадим документ, который станет программой развития области и всей страны", - пообещал Якушев.

Губернатор Тюменской области, секретарь регионального отделения партии Александр Моор в своем выступлении отметил, что каждое принятое решение партии — это реальный результат. "Воплощается он в конкретных делах, объектах, проектах и позитивных изменениях для жителей нашего региона и страны", - отметил он.

Реализацию основных направлений Народной программы обсудили на форуме рабочие группы. Они же сформировали новые предложения.

Руководитель фракции "Единая Россия" Тюменской облдумы Андрей Артюхов выступил модератором группы "СВО, патриотизм, национальное единство". Предложения затрагивают такие темы, как создание условий для обучения и трудоустройства участников СВО, патриотическое воспитание, развитие объединяющего народы страны художественного наследия и его популяризация на языках народов, проживающих в регионе. "Предлагаем распространить практику уникального регионального проекта "Мундир Героя", в рамках которого семьям погибших бойцов СВО передают восстановленные с точностью до каждого шеврона мундиры, - сообщил Андрей Артюхов. - В рамках проекта партии "Лица Героев" предлагаем масштабировать инициативу тюменских молодогвардейцев и создавать муралы с изображением участников СВО в образовательных учреждениях во всех субъектах РФ".

Группа "Медицина и здоровый образ жизни" и ее модератор Наталья Шевчик, заместитель председателя Тюменской областной думы, поделились предложениями, выработанным в ходе сегодняшней работы. "Считаем, что нужно создать мужские консультации в амбулаторном звене и репродуктивные криобанки в регионах, - сообщила Шевчик. - Важно, чтобы получили развитие программы дополнительного профессионального образования в целях переобучения медицинских сестёр в фельдшеры, младшего медицинского персонала в медсёстры".

Модератор группы "Семья, молодежь, дети" Ольга Швецова, председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, сообщила, что предлагается на федеральном уровне рассмотреть упрощение процедуры поступления в колледжи и техникумы. "Нужно не только сохранить имеющиеся меры по развитию начального и среднего профессионального образования, но и вводить другие формы поддержки учащихся. Сегодня рынок труда предъявляет новые требования: растет спрос на выпускников колледжей и техникумов. Все больше ребят выбирают среднее профессиональное образование, и создание условий для самореализации молодых людей остается одним из приоритетных направлений развития региона", - поделилась Ольга Швецова. Также эта группа предложила сформировать систему молодежного инициативного бюджетирования; сформировать совет работающей молодежи в регионе для реализации единой молодежной политики на предприятиях и создать единый стандарт профориентации при участии предприятий.

Рабочая группа "Комфортная среда для жизни", модератором которой стал депутат Тюменской областной думы Александр Анохин, предложила продолжить реализацию мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой и участие в федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды". "Мы предлагаем продолжить участие в программе догазификации. Обеспечить увеличение подключения к природному газу домовладений на 35%", - сообщил Александр Анохин.

Об итогах работы группы "Экономика и промышленность" рассказал ее модератор, депутат Тюменской областной думы Эдуард Омаров. "Считаем, что необходимо инициировать подготовку в вузах и сузах специалистов для предпринимателей: руководителей по производству, по коммерческой деятельности, по персоналу, по маркетингу. Региональных и муниципальных служащих обучить технологии создания и развития собственного бизнеса. Упростить процедуры привлечения высококвалифицированной рабочей силы", - отметил Эдуард Омаров.

В Тюменской области инициированы Народные комиссии по объектам, которые созданы в рамках Народной программы. В преддверии форума комиссии из жителей региона, секретарей первичных отделений и депутатов посетили такие знаковые учреждения в Тюмени и Тюменском муниципальном округе. Они посмотрели, как реализуются вопросы поддержки участников СВО, как идет сопровождение семей с детьми, совершенствуется оказание медицинской помощи, развивается бизнес. Визиты Народной комиссии на объекты Народной программы будут продолжены.