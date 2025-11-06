2026-й в России хотят объявить Годом единства народов

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение объявить 2026-й Годом единства народов России, тюменский губернатор Александр Моор считает это решение важным и символичным.

"Важное и символичное решение президента: Россия сильна, когда едина. Это доказывает история Тюменской области. Для нас единство – не лозунг, а часть повседневной реальности. Здесь веками рядом живут десятки народов. Разные корни, языки, традиции – но нас всех объединяет любовь к родной земле, к дому и единомышленникам. Именно из этого рождается то, что мы называем тюменским характером – открытым, надёжным, объединяющим. Именно это делает нас гражданами Великой России", - такое мнение Моор выразил на своих страницах в соцсетях.