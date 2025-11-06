Онлайн-обучение участников СВО, не попавших в очный курс "Боевого кадрового резерва", запустили в Тюмени

Дополнительную образовательную программу профессиональной переподготовки "Государственное и муниципальное управление" для тех ветеранов СВО, которые участвовали в этапах отбора в "Боевой кадровый резерв", но не попали в очную программу обучения, запустили в Тюменской области. Обучение будет проходить в онлайн-формате в течение ноября и декабря 2025 года.
"Участие в проекте позволит ветеранам СВО получить необходимые знания и навыки для построения карьеры в мирной жизни. По итогам этого образовательного трека все получат дипломы о профессиональной переподготовке с квалификацией "Специалист в сфере государственного и муниципального управления"", - сообщил губернатор Александр Моор.
