Призыв на военную службу в России стал круглогодичным

21:13 04 ноября 2025
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон о призыве на военную службу в течение календарного года – с 1 января по 31 декабря,

Сейчас призывная кампания проходит дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. С 2026 года призывать граждан, не пребывающих в запасе, будут с 1 января по 31 декабря. Отправлять призывников к месту прохождения службы будут два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Теги: Владимир Путин , призыв в Вооруженные силы
