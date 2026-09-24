Андрей Пантелеев: Фильм о Романовых важен для всей России

24 сентября в кинотеатрах России пройдет премьера художественного фильма "Романовы: преданность и предательство", накануне создатели фильма рассказали журналистам в Тюмени, почему этот фильм актуален сейчас и кому рекомендуется его посмотреть в первую очередь.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев высоко оценил значимость фильма. "Это фильм об исторической справедливости. Он важен для нас, важен для региона, для страны. Большой путь пройден. Я уверен, что кино пойдет большим прокатом и вызовет неподдельный интерес не только у тех, кто знаком с этой историей, но и у тех, кто впервые окунется в нее", - отметил Пантелеев.

Как и "Тобол", фильм о Романовых снимался в исторических - сакральных - местах, подчеркнул Пантелеев и поблагодарил создателей за продвижение правильной истории, звездный актерский состав, а также компанию "Сибур" и других партнеров, без финансовой поддержки которых реализация таких сложных проектов невозможна.

Фильм "Романовы: преданность и предательство" о последних годах жизни последнего Российского императора — Николая II. Снят он по одноимённому роману тюменского писателя Сергея Козлова, он же автор сценария к фильму. Роли членов императорской семьи исполнили Виталий Кищенко, Ксения Кутепова, Денис Пропалов, Екатерина Гусева и др. Григория Распутина сыграл Дмитрий Дюжев.

Съемки фильма стартовали в Тобольске в марте 2024 года и проходили при поддержке правительства Тюменской области. Часть сцен снята в Губернаторском доме, где в 1917–1918 годах находилась под стражей семья Николая II.

"Фильм — это концентрация драмы русской истории и в то же время – фильм о семье, о любви, о преданности и предательстве. 12 серий ждут зрителей на телеэкране, там будет работа всех разведок против России, там будут офицеры, которые пытались спасти семью в Тобольске, Тюмени, в Екатеринбурге. А здесь — полный метр — совсем другой фильм. Самое точное и полное изложение истории в книге. Но кино ведёт к книге, а книга к кино, они дополняют друг друга. Думаю, что фильм никого не оставит равнодушным", — поделился автор романа и один из сценаристов фильма Сергей Козлов.

Мировая премьера "Романовы: преданность и предательство" состоялась в конце августа в Санкт-Петербурге. Историки назвали киноленту прорывом к исторической правде и одним из самых сильных кинопроизведений о революционных событиях.

Продюсер фильма Олег Урушев уверен, что отраженная в фильме история достойна внимания подростков, Министерство просвещения РФ включило проект во всероссийскую акцию "В кино всем классом", благодаря этому компании в 15 человек могут посмотреть фильм с 50-процентной скидкой - в акции участвуют "Киномакс" и "Синема парк".