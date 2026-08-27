В тюменском правительстве опровергли сообщения о закрытом банкете для VIP-участников форума

Официально: информация, распространяемая рядом СМИ о том, что в концертном зале "Золотые ворота Сибири" прошел закрытый банкет с алкоголем для гостей форума "Патриоты России", не соответствует действительности, сообщили в информцентре правительства ТО.

В "Золотых воротах Сибири" состоялось внефорумное мероприятие - концерт и мастер-классы - без банкета с алкоголем. Его мог посетить любой зарегистрированный участник форума, в том числе волонтеры, активисты Тюменской области, а также представители 15 СМИ, которые были зарегистрированы как участники. Предварительных запросов в адрес организаторов на пресс-освещение данного концерта не поступало.

Отмечается, что открытый доступ на площадку был ограничен по требованиям безопасности, распространяемые фотографии с праздничными столами не соответствуют виду зала в момент проведения концерта. Среди участников форума не выделяли категорию "VIP". В форуме принимали участие организационная команда, участники и эксперты.

Рэпер ST пел, также выступали группа "Казаки делают хиты" и местные коллективы. Для гостей провели квизы по истории, интерактивы, игры, а также мастер-класс "Русские узоры".

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