В Тюмени разрешили плавать на судах по Туре

17:00 26 августа 2026
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В Тюмени и Тюменском округе  разрешено движение маломерных судов по реке Туре,соответствующее постановление подписал Александр Моор.

Запрет движения маломерных судов по реке Туре, вводившийся на период действия режима чрезвычайной ситуации в связи с паводком, отменен.

Изменения внесены в постановление губернатора Тюменской области от 28 июля 2026 года № 245 "О введении режима чрезвычайной ситуации в Тюменской области".

Теги: суда
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