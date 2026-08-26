В Тюмени разрешили плавать на судах по Туре

В Тюмени и Тюменском округе разрешено движение маломерных судов по реке Туре,соответствующее постановление подписал Александр Моор.

Запрет движения маломерных судов по реке Туре, вводившийся на период действия режима чрезвычайной ситуации в связи с паводком, отменен.

Изменения внесены в постановление губернатора Тюменской области от 28 июля 2026 года № 245 "О введении режима чрезвычайной ситуации в Тюменской области".