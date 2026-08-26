"Ночь кино": в Тюмени бесплатно покажут четыре художественных фильма

В Тюменской области состоится Всероссийская акция "Ночь кино" 29 августа, жители региона смогут бесплатно посмотреть четыре фильма,

"Ангелы Ладоги" (2026, Александр Котт), 16+ – фильм о подвиге во время блокады Ленинграда;

"Буратино" (2025, Игорь Волошин), 6+;

"Чебурашка 2" (2025, Дмитрий Дьяченко), 6+;

"Малыш" (2025, Андрей Симонов) 16+.

В Тюменской области к акции присоединятся 84 муниципальных учреждениях культуры, четыре частных кинотеатра Заводоуковска, Ишима, Тобольска и Ялуторовска, а также эко-парк "Тайга" и молодежный центр "Дзержинец" в Тюмени. Среди участников – 17 кинозалов, оснащенных в рамках конкурсного отбора Фонда кино.

В 2025 году кинозалы региона в "Ночь кино" посетили почти 15 000 человек. Акция проходит при поддержке Минкультуры России и Фонда кино.