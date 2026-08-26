Более 30 тюменцев поучаствовали в проекте "Доброслужащий"

Более 150 чиновников из регионов Уральского федерального округа добровольцами съездили с гуманитарной миссией в новые регионы и на приграничные территории, в том числе более 30 тюменцев, сообщается на сайте правительства ТО.

На форуме "Патриоты России" полпред главы государства Артем Жога и губернатор Александр Моор встретились с участниками проекта гуманитарного добровольческого корпуса "Доброслужащий", они рассказали, как помогали людям: директор департамента из Тюмени Вероника Ефремова поделилась, как ухаживала за ранеными бойцами, первый замминистра молодежной политики Челябинской области Алексей Хрущев рассказал об инициативе по восстановлению Свято-Михайловского храма в Авдеевке, Валерий Кувшинов с Ямала развозил посылки бойцам и признался, что "Доброслужащий" перевернул его жизнь.

"Наша задача состоит в том, чтобы участники проекта возвращались с пониманием того, что государственная служба - это не только должность, кабинет и полномочия, а прежде всего ответственность перед обществом, жителями и страной. Суть "Доброслужащего" - в формировании качественно новой культуры государственной службы", - подчеркнул Жога.