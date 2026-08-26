Школы Тюмени к учебному году готовы, заявили в администрации города

Школы и детские сады Тюмени полностью готовы к новому учебному году - организацию учебного процесса, санитарное состояние, пожарную безопасность, защищённость и многие другие показатели оценила в выездная комиссия, сообщили в администрации города.

"Специально созданные рабочие группы проверили в Тюмени более 260 объектов. По каждому составлен акт приёмки. Большая работа проделана и в части привлечения новых кадров в образовательные учреждения. Задача специалистов - сделать максимум для того, чтобы закрыть все вакансии и полностью сформировать штат", - говорится в сообщении.