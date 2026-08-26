Победителей первой премии "Патриоты России" назвали в Тюмени

Церемония награждения победителей первой премии "Патриоты России" стала кульминацией первого федерального форума волонтеров и гражданских активистов. Для конкурсного отбора поступило свыше 250 проектов из 41 региона России.

"Специальная военная операция показала силу духа многонационального народа России. Волонтеры во всех уголках страны стараются поддерживать Героев. каждый участник премии и форума "Патриоты России" - настоящий герой тыла, который приносит максимальную пользу фронту и российскому обществу", - подчеркнул полпред президента в УрФО Артём Жога.

В номинации "Сценический проект" победили Юлия Петренко с программой социализации членов семей участников спецоперации "СВОи Квартирники" (Тюменская область) и Наталья Назарова со спектаклем "На выписку" (Пензенская область).

В номинации "Прикладное творчество" победила Полина Ковтун со Всероссийским социальным проектом "Жить за двоих" (Еврейская автономная область).

В номинации "Цифровое решение" победили Ильяс Батыргариев с проектом "Башкирский батальон" (Башкортостан), Надежда Алаганчакова с проектом "Мой папа Кадар" (Якутия) и Юрий Цодикович с проектом "Победа. Пермский край" (Пермский край).

В номинации "Сохранение исторической памяти" победили Наталья Жукова с проектом "Поколение Защитников" (ХМАО - Югра), Светлана Шишкина с проектом "Чудесное заступничество" (Ивановская область), Елена Горячкина и книга "Уральские Герои СВО" (Челябинская область).

В номинации "Формирование ценностных ориентиров общества" победу одержали Артур Шакиров с проектом "Равный - равному: Клуб непобеждённых" (Свердловская область), Ирина Куминова с акселератором новых возможностей "Обратно в общество. СВОй среди СВОих" (Новосибирская область), Зоя Кузьмина с проектом "Вернуть память: восстановление памятников и мемориалов на территориях гуманитарных миссий ГДК" (ХМАО — Югра) и Марина Цуркану с проектом "Плечом к плечу - всегда на равных" (Тюменская область).

В номинации "Технологические решения" победу одержали Роман Бисеров с проектом "Серовские студенты - Фронту!" (Свердловская область) и Любовь Карпалюк с проектом "ЕдаСпецНаZ" (ЯНАО).

В номинации "Патриотическое воспитание детей и молодежи" выиграли Надежда Ченгарь с патриотическим проектом "Россия — страна Героев!" (ЯНАО), Жанара Саткеева со всероссийской акцией "Лоскутное одеяло Победы" (Тюменская область), Наталья Румянцева с парком-музеем "В рамке объектива" (Курганская область).