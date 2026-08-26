В ишимском селе после вмешательства прокуратуры открыли почтовое отделение

Почтовый пункт из-за отсутствия почтальона закрыли в ишимском селе Клепиково, после жалобы местного жителя в Генпрокуратуру пункт снова открыли, нашли на вакансию человека, который согласился разносить односельчанам почту.

В селе проживают более 800 человек, в том числе 220 пенсионеров и 45 инвалидов, в конце января этого года по причине неукомплектованности штата работников было закрыто отделение почтовой связи. Услуги в виде доставки на дом письменной корреспонденции, периодических печатных изданий, товаров народного потребления, пенсий и пособий оказывались сотрудниками отделения в Ишиме. Прием корреспонденции от жителей с. Клепиково также осуществлялся данным отделением, что создавало трудности с учетом его отдаленности.

В результате принятых мер работа отделения почтовой связи возобновлена, начальник ишимского почтамта, не обеспечивший бесперебойную работу отделения, привлечен к дисциплинарной ответственности.