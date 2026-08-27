ВТБ окажет поддержку селлерам, чьи товары пострадали из-за атак на Ozon

ВТБ окажет поддержку продавцам Ozon, чьи товары пострадали в результате атак на логистическую и складскую инфраструктуру маркетплейса
Предприниматели смогут обратиться в банк за отсрочкой по погашению основного долга и процентов по действующим кредитам, а также другими необходимыми мерами поддержки. Все обращения будут рассматриваться индивидуально с учетом запросов клиентов и особенностей их бизнеса.
Аналогичные меры ВТБ уже предоставляет селлерам, пострадавшим в результате атак на логистические центры Wildberries.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru