ВТБ окажет поддержку селлерам, чьи товары пострадали из-за атак на Ozon

22:00 26 августа 2026
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ВТБ окажет поддержку продавцам Ozon, чьи товары пострадали в результате атак на логистическую и складскую инфраструктуру маркетплейса
Предприниматели смогут обратиться в банк за отсрочкой по погашению основного долга и процентов по действующим кредитам, а также другими необходимыми мерами поддержки. Все обращения будут рассматриваться индивидуально с учетом запросов клиентов и особенностей их бизнеса.
Аналогичные меры ВТБ уже предоставляет селлерам, пострадавшим в результате атак на логистические центры Wildberries.

Теги: ВТБ
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