Кешбэк набирает обороты: банки готовы потратить миллиарды на лояльность

Рынок программ лояльности в России готовится к заметному скачку: во второй половине 2026 года банки планируют существенно увеличить выплаты по кешбэку. Согласно прогнозу ВТБ, объём таких выплат может достичь 270 млрд рублей — рост составит порядка трети по сравнению с первым полугодием. По итогам года показатель способен превысить 473 млрд рублей и приблизиться к уровню 2025 года.

При этом динамика первого полугодия была сдержанной: расходы финансовых организаций на поощрения клиентов сократились примерно на 10% в годовом выражении, а совокупный объём выплат (в том числе в форме баллов и бонусов) составил около 200 млрд рублей. На фоне этого игроки рынка запускают новые партнёрские механики.

Так, ВТБ совместно с Wildberries запустил спецкатегорию с повышенным кешбэком — это первый подобный проект банка с маркетплейсом. Категория стала доступна в мобильном приложении с 26 августа, но начисления стартуют только в сентябре. Величина вознаграждения будет привязана к объёму операций пользователя, а сами выплаты поступят в рублях.

По словам заместителя президента — председателя правления банка Георгия Горшкова, акцент на партнёрских категориях — один из ключевых трендов. Он пояснил, что совместный продукт — лишь начало. "Это только первый шаг, который станет поддержкой как клиентов, так и партнера", – прокомментировал топ-менеджер.

Рост активности в сегменте лояльности идёт параллельно с расширением рынка онлайн‑торговли. Аналитики зафиксировали, что в первые шесть месяцев 2026 года логистика электронной коммерции обработала на 32% больше отправлений, чем годом ранее.