В Тюменской области определили победителей Программы поддержки сообществ и новые проекты региона

В Тюменской области определили победителей двух конкурсных волн Программы поддержки сообществ. Эксперты отобрали лучшие идеи. В зависимости от потребностей им предоставят организационную, инфраструктурную, информационную или программную помощь.
Победителями программы стали:
— Егор Бархатов — "Встреча игровых разработчиков “Скрипты и текстуры”";
— Антон Закирзаков — "Городская лаборатория осознанного самоменеджмента “Время как капитал”";
— Нина Корякина — "Перфолекция-вернисаж “Серебряные звуки сибирской речи”";
— Мадина Гульмамадова — "Тюмень в лоскутках";
— Линария Брикнер — "Мастер-класс с культурным кодом “Собирая Тюмень: обвесы как личная история”";
— Динара Новикова — "Фотопроект “Лица героев: Память сильнее времени”";
— Ксения Губанова — "Фестиваль сказителей “Сказы-несказы Петра Городцова”";
— Анастасия Журавлева — "Мастер-класс по росписи";
— Елизавета Чикишева — "Роспись матрешек";
— Денис Соколов — "Фестиваль молодежной культуры “ПроИГРЫ 5”";
— Ольга Гермаш — "Информационное продвижение общественных событий в Тюменской области";
— Георгий Баев — "“Папин ход”: командный шахматный турнир среди семей Тюменской области".
"Мы знаем, как много ярких идей у тюменцев, и рады, что можем помочь в их реализации. Программа поддержки сообществ позволит не только успешно провести запланированные события, но и укрепить свои сообщества, сделать их деятельность более заметной и эффективной. Это прямой вклад в развитие общественной жизни нашего региона", — рассказал Владислав Татаринцев, генеральный директор АНО "Агентство современных коммуникаций".
Все проекты-победители будут реализованы до конца 2026 года, - сообщает Мой-портал.ру.
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