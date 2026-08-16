В Тюменской области определили победителей Программы поддержки сообществ и новые проекты региона

В Тюменской области определили победителей двух конкурсных волн Программы поддержки сообществ. Эксперты отобрали лучшие идеи. В зависимости от потребностей им предоставят организационную, инфраструктурную, информационную или программную помощь.

Победителями программы стали:

— Егор Бархатов — "Встреча игровых разработчиков “Скрипты и текстуры”";

— Антон Закирзаков — "Городская лаборатория осознанного самоменеджмента “Время как капитал”";

— Нина Корякина — "Перфолекция-вернисаж “Серебряные звуки сибирской речи”";

— Мадина Гульмамадова — "Тюмень в лоскутках";

— Линария Брикнер — "Мастер-класс с культурным кодом “Собирая Тюмень: обвесы как личная история”";

— Динара Новикова — "Фотопроект “Лица героев: Память сильнее времени”";

— Ксения Губанова — "Фестиваль сказителей “Сказы-несказы Петра Городцова”";

— Анастасия Журавлева — "Мастер-класс по росписи";

— Елизавета Чикишева — "Роспись матрешек";

— Денис Соколов — "Фестиваль молодежной культуры “ПроИГРЫ 5”";

— Ольга Гермаш — "Информационное продвижение общественных событий в Тюменской области";

— Георгий Баев — "“Папин ход”: командный шахматный турнир среди семей Тюменской области".

"Мы знаем, как много ярких идей у тюменцев, и рады, что можем помочь в их реализации. Программа поддержки сообществ позволит не только успешно провести запланированные события, но и укрепить свои сообщества, сделать их деятельность более заметной и эффективной. Это прямой вклад в развитие общественной жизни нашего региона", — рассказал Владислав Татаринцев, генеральный директор АНО "Агентство современных коммуникаций".

Все проекты-победители будут реализованы до конца 2026 года, - сообщает Мой-портал.ру.