Может ли одно слово по телефону привести к оформлению кредита: эксперты разобрали популярный страх

Руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов рассказал, что современные системы голосовой идентификации в финансовых организациях используются лишь как один из многих факторов проверки личности. Голос никогда не является единственным инструментом авторизации, поэтому само по себе записанное слово не позволяет совершать транзакции или менять настройки доступа к средствам.

Несмотря на это, опасения людей не беспочвенны. Главная цель мошенников при звонке — не просто запись голоса, а психологическая обработка жертвы. Злоумышленники используют методы социальной инженерии, чтобы вызвать доверие или спровоцировать панику. Их задача заключается в том, чтобы заставить человека совершить конкретные действия: передать код из SMS, установить на смартфон вредоносное приложение для удаленного доступа или добровольно перевести накопления на подставной счет. Запись же голоса в таких сценариях может служить лишь дополнительным материалом для создания убедительных дипфейков, которые пригодятся преступникам в будущих атаках на близких или коллег жертвы.

Чтобы обезопасить себя, эксперт рекомендует придерживаться строгих правил цифровой гигиены. Не стоит продолжать разговор с людьми, которые представляются сотрудниками официальных ведомств и при этом оказывают давление, пугают или предлагают подозрительно выгодные финансовые условия. При малейшем сомнении самым верным решением будет немедленное завершение звонка, - сообщает АиФ-Тюмень.