В Тюменской области нужны слесари: зарплата достигает 138 тысяч рублей

Организации Тюменской области примут на работу 50 слесарей по сборке металлоконструкций, им будут платить до 110 тыс. руб.

Есть 60 вакансий для слесарей-сантехников с заработком до 44 тыс. 540 руб. Столько же – для слесарей по ремонту автомобилей (66 тыс. 857 руб.). Еще больше предложений – 63 – для слесарей-ремонтников (55 тыс. 210 руб.).

До 70 тыс. 527 руб. будут получать слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, для них есть 23 места.

Восемь специалистов смогут стать дежурными электрослесарями по ремонту оборудования и зарабатывать до 56 тыс. руб.

Самую высокую зарплату предлагают слесарям по ремонту оборудования тепловых сетей – 138 тыс. руб. Требуется один специалист.

Также есть работа для слесарей-электриков по ремонту электрооборудования, слесарей по ремонту дорожностроительных машин и тракторов, слесарей аварийно-восстановительных работ, слесарей механосборочных работ, слесарей по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов и др., - сообщает Вслух.ру.