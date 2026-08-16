Около 10% тюменских водителей ездят без действующего полиса ОСАГО

До 10 % тюменских водителей выезжают на дороги без полиса ОСАГО. В Тюменской области за первое полугодие зафиксировали рост дорожных аварий.

Как подчеркнули эксперты финансового маркетплейса "Сравни", реакция рынка на динамику уже видна: спрос на мини-КАСКО в Тюмени вырос на 41 %, а средняя стоимость полиса составила 1 тыс. 614 рублей.

Встреча с водителем без полиса для добросовестного автовладельца — это финансовый тупик и риск. Директор по развитию страхового бизнеса в "Сравни" Владислав Головкин рассказал, какие действия помогут защитить интересы пострадавшего водителя, и как обезопасить себя от водителей без обязательного полиса.

Что делать сразу после аварии. Первое - важно правильно оформить происшествие и собрать максимум доказательств, которые могут понадобиться при взыскании ущерба. Для этого необходимо вызвать сотрудников ГИБДД, получить документы о дорожно-транспортном происшествии, сфотографировать свидетельство о регистрации, водительское удостоверение виновника. Если у него есть ОСАГО, стоит убедиться в том, что он действителен. Проверить статус полиса можно на сайте НСИС. Дополнительно надо сделать фотографии и видеозапись места аварии, повреждений автомобилей, их расположения на дороге, дорожных знаков и других обстоятельств, которые могут иметь значение при разбирательстве.

Компенсация. Потерпевшему виновник должен возместить стоимость ремонта автомобиля, расходы на эвакуацию, хранение машины, проведение независимой экспертизы и другие подтвержденные затраты. Даже если виновник признает свою вину и обещает оплатить ремонт, договоренности лучше зафиксировать письменно. Желательно указать в расписке дату и место аварии, данные участников, описание происшествия, обязательство виновника возместить ущерб, сумму (если она уже определена) либо порядок ее определения, а также сроки выплаты.

До проведения осмотра и оценки ущерба не ремонтируйте автомобиль, поскольку после восстановления подтвердить объем повреждений будет значительно сложнее.

Как взыскать ущерб с виновника. Если договориться добровольно не удалось, то нужно подготовить исковое заявление в суд. Необходимо приложить документы, подтверждающие факт аварии и размер ущерба.

Решение суда не всегда означает быстрое получение денег. Если у виновника нет официального дохода или имущества, процесс взыскания может занять много времени. Поэтому при аварии с водителем без полиса важно заранее собрать максимум доказательств, которые помогут подтвердить размер требований и упростят процедуру получения компенсации.

Дополнительные меры защиты. КАСКО в отличие от обязательного страхования ответственности, покрывает ущерб собственному автомобилю владельца. Это позволяет обратиться за выплатой в свою страховую компанию, а не самостоятельно добиваться компенсации от виновника аварии. После выплаты страховщик при необходимости может взыскать расходы с виновной стороны, - сообщает Тюменская линия.