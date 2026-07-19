Книгу о купце-меценате Нигматулле Сейдукове представили в Ембаево

Автором книги "Нигматулла-хаджи: знатный бухарец земли Тюменской" стала хранитель музея села Ембаево Нэля Файзуллина. Издание посвящено жизни и благотворительной деятельности известного тюменского купца Нигматуллы Сейдукова.

Книга рассказывает о жизни и благотворительной деятельности Нигматуллы Кармышакова-Сейдукова. В 1882 году купец за свой счет построил 170 домов для погорельцев в Енбаевских юртах, а в неурожайный 1892 год оказывал материальную поддержку и татарам, и русским. На его средства в Ембаево возвели мечеть и медресе, а также открыли школу и библиотеку.

"Нигматулла Сейдуков – человек в высшей степени симпатичный", – так отзывался о нем управляющий Тюменским отделением Госбанка. В "Сибирской торговой газете" в 1901 году писали: "Отличался необыкновенно тихим, уступчивым характером; был далеко известен своей широкой, щедрой благотворительностью".

Презентация прошла в здании медресе, где сейчас располагается музей. Событие собрало краеведов и историков из Тюмени и Тобольска. Среди гостей была праправнучка купца Эльмира Шарапова. Издание содержит уникальные краеведческие находки, рассказы о традициях сибирских татар и бухарцев, а также главу о библиотеке медресе, - сообщает Тюменская область сегодня.