Российский рынок интернет-торговли ожидает масштабная трансформация

Правила продажи товаров в сети кардинально изменятся в сентябре 2026 года. Продавцов обяжут подтверждать подлинность и безопасность продукции официальными документами.

Делается это, в первую очередь, чтобы вытеснить с маркетплейсов подделки. Для покупателя это означает дополнительные гарантии безопасности, особенно в таких категориях, как детские товары, косметика и электроника.

"В последние годы маркетплейсы стали золотым дном для распространителей контрафакта, — поясняет профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев. — В долгосрочной перспективе это приведет к более чистому и безопасному рынку, повысив доверие к онлайн-платформам в целом".

По мнению экспертов, добросовестные поставщики, которые и раньше работали "в белую", только выиграют.

"Они могут воспринять изменения позитивно, так как правила уравняют их в конкуренции с теми, кто продает подделки", — отмечает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин. Однако он предупреждает, что даже легальному бизнесу придется столкнуться с дополнительными временными и организационными затратами.

Сложнее всего придется индивидуальным предпринимателям и представителям малого бизнеса. Сбор сертификатов на небольшие партии товара может стать для них ресурсозатратным процессом.

"Для продавцов с сомнительной продукцией подтверждение подлинности станет серьезным препятствием. Им придется либо искать легальные каналы поставок, либо уходить с рынка, — считает Дмитрий Морковкин. — Мы ожидаем период адаптации, в течение которого часть продавцов может даже взять паузу, пока не урегулирует вопросы с документацией".

Несмотря на жесткие требования, эксперты опасаются, что недобросовестные игроки попытаются найти лазейки. В частности, может вырасти спрос на услуги организаций, выдающих документы "на поток" без реальных проверок, - сообщает КП-Тюмень.