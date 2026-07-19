Юные художники украшают ящики связи в центре Тюмени

К 440-летию Тюмени юные художники превращают серые будки в арт-объекты. Преподаватели и учащиеся художественного отделения Детской школы искусств им. В.В. Знаменского расписывают телекоммуникационные ящики связи в центральной части Тюмени.

Проект "Арт-ларец" призван украсить город и познакомить юных тюменцев с историей купечества. Ребята посещали музеи и библиотеки, изучали быт и традиции, после чего создавали эскизы. Лучшие из них отобрали для росписи, чтобы дополнить уже существующую культурную среду.

– Поскольку город исконно находился на торговом пути, решили, что самое интересное будет взяться за изучение истории Тюмени в части купечества, – рассказала руководитель проекта Ольга Акишина. – Ходили с ребятами в музеи, посещали различные выставки, а в библиотеке имени Лагунова нам специально организовали лекцию".

На одном из ящиков, расположенном у перекрестка Республики и Орджоникидзе, изобразили барышню, идущую к храму, и витрину купцов Колокольниковых. На соседней будке появился портрет самого Колокольникова по эскизу Василисы Баталиной. Тыльные стороны конструкций украшают элементы народных промыслов: тюменский ковер, резьба и домовая роспись, - сообщает Тюменская область сегодня.