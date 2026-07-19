Тюменцам объяснили, как действовать, если электросамокатчик сбил пешехода

Если вы увидели, что кого-то сбил электросамокатчик, в первую очередь вызовите скорую по номеру 112, чтобы пострадавшему оказали помощь. Далее – ГАИ, оформить материал ДТП. Происшествие с участием электросамоката приравнивается к ДТП. Виновник обязан дождаться инспекторов ДПС. Если попытается скрыться или окажется в нетрезвом состоянии — это сочтут отягчающими обстоятельствами, сообщается на "Объясняем.рф".

Запишите данные виновника и свидетелей. Снимите на фото или видео место аварии, самокат, полученные травмы и поврежденные вещи. Если транспорт арендованный, сфотографируйте его номер и название сервиса, напишите в службу поддержки.

За причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью нарушитель может быть привлечен к административной ответственности. Если потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью либо наступила смерть, виновному может грозить уголовное наказание.

Потерпевший может требовать возместить расходы на лечение, моральный вред, ремонт поврежденных вещей и утраченный из-за травмы заработок.

Если виновник отказывается возмещать ущерб, нужно обратиться в суд. При исках до 50 тыс. рублей — в мировой, свыше — в районный, - сообщает Вслух.ру.