В Тюменской области открыли прием заявлений на зачисление в школы по выбору

Стартовал второй этап приемной кампании в школы Тюменской области, с 6 июля по 5 сентября заявления подают те, кто хочет выбрать школу, не закрепленную за адресом проживания, при наличии свободных мест.

В рамках первой волны тюменцы направили более 17,3 тысячи заявлений на запись в первый класс. Из них свыше 11,9 тысячи подано через портал Госуслуг, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Лидерами по электронным заявлениям стали Тюмень (более 7,9 тысячи заявлений); Тюменский округ (более 1,1 тысячи заявлений); Тобольск (более 570 заявлений); Заводоуковский округ (более 430 заявлений) и Ишим (более 340 заявлений).

Подть заявление онлайн можно на портале Госуслуг перейти в раздел "Образование" — "Запись в первый класс".