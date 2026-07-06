В Центре защиты леса Тюменской области прокомментировали ситуацию по шелкопряду в лесах

В Тюменской области продолжается мониторинг очагов непарного шелкопряда.

По данным специалистов филиала ФБУ "Рослесозащита" — "Центр защиты леса Тюменской области", очаги вредителя были зарегистрированы в ряде лесничеств региона еще по итогам обследований 2025 года. Общая площадь очагов составила более 317 тысяч гектаров.

Непарный шелкопряд является аборигенным видом и периодически образует вспышки массового размножения. Подобная ситуация наблюдается не только в Тюменской области, но и в других регионах Уральского федерального округа.

Решение о проведении обработок принимается не по факту наличия вредителя, а на основании результатов специальных обследований. Специалисты оценивают численность вредителя, площадь очага, прогнозируемую степень повреждения насаждений и другие показатели.

По итогам обследований критическая угроза повреждения лесов в 2026 году была зафиксирована в Абатском лесничестве. В мае там биологическим препаратом обработали более 11,3 тыс гектаров, при эффективности в 83% специалисты рассчитывают на затухание очага на обработанной территории.

Проведение обработок в настоящее время уже нецелесообразно. Основной период эффективности биологических препаратов приходится на ранние стадии развития гусениц. Сейчас вредитель находится на поздних стадиях развития и в ближайшее время начнет окукливаться.

"Несмотря на значительное объедание листвы, массовой гибели лесов от непарного шелкопряда не происходит. По наблюдениям специалистов, деревья восстанавливают листву к концу лета и сохраняют жизнеспособность.

Осенью 2026 года специалисты Центра защиты леса Тюменской области проведут дополнительные обследования и учеты численности вредителя. По их результатам будут определены необходимые мероприятия на 2027 год", - сообщили в деплеса со ссылкой на Центр защиты леса Тюменской области.