Руководителя компании будут судить в Тюмени за 4 млн рублей долгов по зарплатам

Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего руководителя коммерческой организации, которого обвиняют в полной невыплату свыше двух месяцев зарплаты, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности).

По версии следствия, с ноября 2025 по февраль 2026 года обвиняемый, являясь директором общества с ограниченной ответственностью не выплачивал зарплату 17 работникам. Общая сумма задолженности превысила 4 млн рублей. Финансы на это у него были, но находящиеся на расчетных счетах были задействованы для осуществления хозяйственной деятельности и выполнения обязательств перед контрагентами в целях поддержания деловой репутации возглавляемой им организации.