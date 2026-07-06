Более 1,6 тысяч человек приняли участие в IRONSTAR ТЮМЕНЬ - 2026

Фестивали IRONSTAR ТЮМЕНЬ 2026 объединяет атлетов, любителей активного образа жизни и целые семьи, в городе прошли триатлонные гонки на "полужелезной" и олимпийской дистанциях, детские и женские забеги, а также заплывы на открытой воде. Каждый смог найти дистанцию по силам и стать частью большого спортивного движения, сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев.

Всего в фестивале приняли участие 1637 человек, из них 1548 — уникальные участники; в триатлоне стартовали 829 атлетов из 39 регионов и 154 городов;

среди триатлетов — 208 тюменцев (25,2 %), 135 спортсменов из Екатеринбурга (16,3 %) и 81 участник из Москвы (9,8 %); с учётом Московской области — 96 человек; на старт вышли спортсмены не только из разных уголков России, но и из 6 стран.

На протяжении всей дистанции чувствовалась мощная поддержка — болельщики сопровождали атлетов, подбадривали, создавали ту самую неповторимую атмосферу единства. Искреннее дружелюбие тюменцев — это одна из тех деталей, которые делают наш город особенным, считает Афанасьев.