В одной из поликлиник Тюмени появился пневмомассажер, кому он нужен?

В поликлинике №3 города Тюмени дооснастили отделение медицинской реабилитации, особое место в обновленном парке аппаратов занял пневмомассажер. Он помогает улучшать микроциркуляцию, ускорять обменные процессы и запускать лимфодренаж. Его применяют не отдельно, а в составе комплексной реабилитации вместе с лечебной физкультурой, медикаментозным лечением и физиотерапией.

Назначают такие процедуры, например, пациентам после травм опорно-двигательного аппарата и хирургических операций; при восстановлении после инсультов (в составе комплексной нейрореабилитации).

Эффективность внедрения подтверждается реальной клинической практикой. С момента ввода аппарата в эксплуатацию курс лечения в отделении реабилитации поликлиники №3 уже прошли 210 человек. В среднем один пациент получает 10 процедур, что составляет стандартный терапевтический курс.

"Мы видим, как пациенты, которые раньше долго страдали от тяжелого состояния или медленно восстанавливались после травм, идут на поправку гораздо быстрее. Аппарат отлично дополняет наши традиционные методики, многократно усиливая общий эффект. Для пациента это не только высокая медицинская польза, но и комфорт: процедура глубоко расслабляет, снимает усталость и тяжесть, например, в ногах, если мы работаем на нижних конечностях, уже после первого сеанса. Мы рады, что благодаря нацпроекту можем предлагать людям такие современные и эффективные методы лечения", - рассказывает заведующая отделением медицинской реабилитации Ольга Стрюковская.

Оборудование закуплено в рамках реализации нацпроекта "Активная и продолжительная жизнь" по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения", современное оборудование, которое позволяет выводить процесс восстановления пациентов на качественно новый уровень, отмечают в пресс-службе поликлиники №3.