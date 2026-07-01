Тюменцев приглашают на семейный мультпросмотр в "Конторе пароходства"

8 июля в 17 часов в выставочном пространстве мультицентра "Контора Пароходства" проведут семейный киновечер. Тюменцы увидят короткометражные и полнометражный фильмы, а затем обсудят увиденное. Взрослые и дети смогут поделиться эмоциями и сравнить свои впечатления от фильмов. Кино станет поводом поговорить о семейных ценностях и услышать друг друга. Необходима регистрация в сообществе "Контора пароходства".

Проект "Семейный мультпросмотр: Вместе веселее" — формат совместного досуга для родителей и детей. В программе — показ одиннадцати короткометражных фильмов и одного среднеметражного с последующим открытым обсуждением.

В 17:20 начнется кинопоказ. Зрители увидят картины "Бука", "Детское счастье", "Мальчик из Талого Щелья", "Мамин помощник", "Мамина пуговка", "Медведи", "Папа большой, я маленькая", "Похожие", "Роза", "Тише" и "Яблоня". Эти короткие истории рассказывают о семье, любви, заботе и взаимопонимании — темах, близких каждому, независимо от возраста. Герои мультфильмов учатся договариваться, поддерживать друг друга и находить общий язык в самых разных ситуациях.

В 18:00 зрители увидят среднеметражный фильм "Роби" тюменской компании "Пушка". Это семейная драма о неудачливом аниматоре Игоре, который делает костюм робота из подручных средств и случайно встречает одинокого соседского мальчика Леву. Ребенок принимает его за настоящего робота и просит выступить на школьном концерте вместо вечно занятых родителей, - сообщает Мой-портал.ру.

По окончании показа модератор пригласит гостей к разговору: зрители смогут обменяться впечатлениями, услышать разные точки зрения и порассуждать о том, какие семейные темы поднимают авторы фильма.

"Для нас важно создавать пространство, где тюменские семьи могут проводить время вместе, общаться и слышать друг друга. Мы выбрали формат киновечера с обсуждением, потому что кино — это универсальный язык, понятный и взрослым, и детям. Надеемся, что каждый гость уйдет с новыми впечатлениями и мыслями, которыми захочет поделиться с близкими", — рассказала Алина Трояновская, руководитель мультицентра "Контора пароходства".

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