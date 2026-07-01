Тюменская область вошла в тройку лидеров УрФО по обороту предприятий общепита

По данным Росстата, Тюменская область находится на 3 месте в Уральском федеральном округе по обороту общепита в регионах.

В январе-мае оборот в кафе, барах и ресторанах составил 34 млрд 569,4 млн рублей. "Вслух.ру" посчитал: исходя из численности населения средний чек составил почти 4 тыс. 250 рублей в месяц.

За год оборот увеличился на 5,4%. Отметим, что у всех регионов УрФО положительная динамика. Свердловская и Челябинская области лидируют и по абсолютным показателям, и по динамике, - сообщает Вслух.ру.