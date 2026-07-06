Сколько в день должен бегать и прыгать ребенок, чтобы быть здоровым

Физическая активность с ранних лет — это фундамент для крепкого здоровья на всю жизнь. Регулярные занятия спортом в детстве не просто укрепляют тело: они всесторонне влияют на развитие ребенка и закладывают основы здорового образа жизни, которые останутся с ним во взрослом возрасте. О роли физической активности в детском возрасте в формировании здоровья на протяжении всей жизни рассказала Ульяна Махова, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета.

В период роста организм особенно восприимчив к положительным изменениям, которые приносит спорт: укрепляются кости и мышцы, формируется правильная осанка, развивается координация и ловкость. Ребенок становится более выносливым и энергичным.

Большое влияние физическая активность оказывает на работу сердечно‑сосудистой системы. Регулярные тренировки делают сердце сильнее, улучшают кровообращение и помогают организму эффективнее снабжать ткани кислородом. Это создает основу для здоровья сердца и сосудов в будущем.

Занятия спортом также благотворно сказываются на обмене веществ, помогая поддерживать здоровую массу тела. В современном мире, где все больше детей проводят время за экранами гаджетов вместо подвижных игр, риск развития ожирения растет с каждым годом. А ожирение — это в первую очередь серьезный фактор риска для целого ряда заболеваний, которые могут проявиться уже в детстве и усугубиться во взрослой жизни. Избыточная масса тела часто приводит к снижению чувствительности к инсулину и развитию сахарного диабета 2‑го типа у детей. Ожирение повышает риск артериальной гипертонии, атеросклероза, ишемической болезни сердца, инсульта и инфаркта, причем первые признаки этих заболеваний могут появиться задолго до зрелого возраста.

Не менее важна роль спорта в укреплении иммунитета. Умеренные регулярные нагрузки помогают организму лучше противостоять простудным и инфекционным заболеваниям, повышают общую сопротивляемость и жизненный тонус.

Польза физической активности выходит далеко за рамки физического развития. Во время тренировок вырабатываются вещества, улучшающие настроение и помогающие справляться со стрессом. Ребенок становится более уравновешенным, уверенным в себе, учится преодолевать трудности и ставить перед собой цели.

Командные виды спорта дают еще один важный опыт — учат взаимодействовать с другими людьми, работать в коллективе, уважать соперников, принимать победы и поражения. Такие навыки помогают ребенку развиваться социально, находить друзей, выстраивать отношения и уверенно чувствовать себя в обществе.

Сколько движения нужно ребёнку?

Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют чёткие ориентиры:

малышам от 1 до 4 лет необходимо не менее трёх часов активной игры в день — бег, прыжки, лазание, танцы.

детям и подросткам от 5 до 17 лет — минимум 60 минут в день умеренной или интенсивной нагрузки: быстрая ходьба, велосипед, плавание, подвижные игры.

При этом важно, чтобы минимум три раза в неделю в эту "норму" входили упражнения для укрепления мышц и костей — отжимания, подтягивания, прыжки со скакалкой. Ключевой принцип: регулярность важнее рекордов. Лучше час движения каждый день, чем семь часов один раз в неделю. И не менее важно сокращать "сидячее время": даже при выполнении норм активности длительное пребывание у экрана снижает пользу для здоровья.

Крайне важно подходить к занятиям разумно. Прежде чем записать ребенка в спортивную секцию, стоит проконсультироваться с педиатром — он поможет учесть особенности здоровья и подобрать оптимальный вид активности. Нагрузки должны соответствовать возрасту и возможностям. Главное — чтобы спорт приносил радость, а не становился источником стресса или переутомления.

Если ребенок с детства привык быть активным, эта полезная привычка, как правило, остается с ним и во взрослой жизни. Благодаря этому человек получает надежную защиту от различных хронических заболеваний и может дольше сохранять хорошую физическую форму.