В Тобольске началось музыкальное "Лето"

Фестиваль "Лето в Тобольском кремле" стартовал 4 июля. Это грандиозное музыкальное событие в формате open-air, которое давно вышло за рамки регионального и трансформировалось в масштабный всероссийский фестиваль.

Проект дважды удостоен Гран-при Международной премии Russian Event Awards в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 тыс. человек".

Александр Моор, губернатор Тюменской области:

Фестиваль уже стал культурной визитной карточкой нашего региона, событием, которое каждый год собирает под стенами Тобольского кремля тысячи ценителей прекрасного. Благодарю за поддержку проекта нашего стратегического партнёра – компанию СИБУР.

Андрей Пантелеев, замгубернатора:

На ближайшую неделю Тобольский Кремль становится эпицентром культурной жизни страны. В этом году фестиваль проходит на знаковых площадках города: у стен Тобольского кремля, в интерьерах Тобольского драматического театра и церкви Захарии и Елизаветы, и впервые - в Храме Пресвятой Троицы Римско-Католической Церкви. Праздник продлится до 11 июля. Используйте шанс приобщиться к настоящему искусству. Вас ждут незабываемые впечатления и положительные эмоции!

На открытии Тюменский филармонический оркестр под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Юрия Медяника и звёзды оперной сцены - Ольга Перетятько, Алина Черташ, Алексей Неклюдов и Григорий Шкарупа представили программу, в которой гармонично соединились классические оперные партии и шлягеры советской эстрады.