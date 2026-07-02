Андрей Артюхов поздравил сотрудников Госавтоинспекции

Во Дворце культуры "Нефтяник" состоялся торжественный приём, посвящённый 90-летию со дня образования Госавтоинспекции МВД России. В церемонии приняли участие губернатор региона Александр Моор, главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, первый заместитель председателя регионального парламента, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов, глава Тюмени Максим Афанасьев, председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова, начальник УМВД России по Тюменской области, генерал-майор полиции Александр Смирнов, а также сотрудники и ветераны службы.

Приветствуя собравшихся, Александр Моор отметил, что за 90 лет масштаб задач и ответственность сотрудников ведомства существенно возросли, серьёзное внимание они уделяют сегодня предупреждению ДТП. Активно внедряются цифровые технологии – сейчас инспекторам в работе помогают комплексы видеофиксации, интеллектуальные транспортные системы, которые позволяют видеть объективную картину на дорогах.

"Но какой бы совершенной ни была техника, результат работы определяют люди. Сотрудники Госавтоинспекции в любых, самых сложных ситуациях всегда приходят на помощь нашим землякам", - добавил глава региона. Он поблагодарил инспекторов за профессионализм, неравнодушие и человечность, а также выразил уверенность, что благодаря совместной работе удастся и дальше снижать аварийность.

От имени депутатов областной думы сотрудников ведомства поздравил Андрей Артюхов. Он подчеркнул, что на протяжении девяти десятилетий Госавтоинспекция эффективно решает важнейшие задачи, выполняя свою главную миссию – спасение жизни людей.

"Вы всегда приходите на помощь, когда люди попадают в сложные ситуации, и делаете всё, чтобы их предотвратить. Ваша работа связана с риском и опасностью. Она требует высочайшего профессионализма, смелых и решительных действий, личного мужества. И ваша безупречная служба вызывает огромное доверие и уважение людей", - добавил первый вице спикер регионального парламента.

Он вручил благодарность Тюменской областной думы старшему инспектору центра автоматизированной фиксации административных правонарушений, капитану полиции Александру Мрачковскому – за многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.

Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко передал поздравления от полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе Артёма Жоги. "Сегодня главная ваша задача – обеспечить везде порядок. Пусть у нас будет самый комфортный, самый безопасный регион для проживания", - заявил он, пожелав энергии и сил в этой серьёзной работе.

Начальник УМВД России по Тюменской области генерал-майор полиции Александр Смирнов подчеркнул, что Госавтоинспекция является надёжным оплотом правопорядка на дорогах, гарантом безопасности и стабильности в регионе. По его словам, за прошедшие годы многое изменилось, стала сложной дорожная инфраструктура, но на первом плане по-прежнему – преданность долгу и высочайший профессионализм. Генерал-майор напомнил о сотрудниках, погибших при выполнении служебных обязанностей – их мужество, отвага и самопожертвование служат примером для новых поколений. Память героев присутствующие почтили минутой молчания.

В рамках мероприятия также прошла церемония награждения особо отличившихся сотрудников и ветеранов ведомства.