С частной школы в Тюмени взыскали 174 тыс. рублей за нарушение прав ученика

Прокуратура Калининского административного округа г. Тюмени провела проверку по обращению местной жительницы о нарушениях со стороны частной школы.

Установлено, что в августе 2025 года женщина заключила договор с частной школой об оказании образовательных услуг ее сыну. Подростку необходимо было закончить 9 классов, а в обычной школе ему было трудно учиться по состоянию здоровья. Заявительница заплатила 96 тыс. рублей за первые три месяца обучения сына. В октябре 2025 года администрация школы расторгла договор в одностороннем порядке в связи с нарушением обучающимся правил школы, но деньги не вернула.

Калининский районный суд Тюмени по иску прокурора округа взыскал с частного образовательного учреждения в пользу несовершеннолетнего 174 тыс. рублей, компенсацию морального вреда 20 тыс. рублей и штраф за нарушение прав потребителя 58 тыс. рублей.