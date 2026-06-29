Базовый и профессиональный модуль по ИИ собираются внедрять в вузах России

Базовый модуль по искусственному интеллекту студенты будут изучать на первом курсе, профессиональный модуль необходим для того, чтобы будущие специалисты могли использовать технологии ИИ в своих отраслях и сферах деятельности, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков на форуме "Технологии ИИ в высшем образовании" в Тюмени.

По словам министра, вузы, участвующие в пилотном проекте по реформированию высшего образования России, базовый модуль могут начать внедрять уже в этом году.

В реализации пилотного проекта в 2026/2027–2029/2030 учебных годах участивуют 17 вузов. В ходе пилотного проекта вузы разработают образовательные стандарты базового и специализированного высшего образования и требования к программам аспирантуры, определят сроки учёбы.

С 2023 года в пилоте участвуют Балтийский федеральный университет имени Канта, Московский авиационный институт, МИСиС, Московский педагогический государственный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет. С июня этого года в пилот вошли Дальневосточный федеральный университет, Московский городской педагогический университет, Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана, Московский физико-технический институт, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова, Российский университет транспорта, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Ставропольский государственный аграрный университет, Тюменский государственный университет, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, Южный федеральный университет.