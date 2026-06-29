Чернышенко поприветствовал участников форума "Искусственный интеллект в высшем образовании"

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников III Форума "Искусственный интеллект в высшем образовании", мероприятие проходит 29–30 июня на площадке Тюменского государственного университета.

В этом году форум посвящен вопросам трансформации университетов в условиях стремительного развития ИИ-технологий.

"Наш Президент Владимир Владимирович Путин на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" отмечал, что молодые люди широко применяют нейросети для задач в учебе, работе, в повседневной жизни. Действительно, студенты сегодня используют нейросети не только для поиска информации, но и как инструмент для анализа, проверки гипотез и поиска новых решений. Искусственный интеллект берет на себя прежде всего рутинные операции, высвобождая время для творчества и профессионального роста. А значит, самым ценным ресурсом остается естественный интеллект", – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Задача высшего образования – дать студентам инструменты, которые помогут раскрыть и усилить их собственные способности с применением этих технологий.

"Искусственный интеллект трансформирует образовательный процесс. Он открывает новые возможности для исследований, персонализирует обучение, процесс подготовки кадров. Правительство рассчитывает, что ваши предложения найдут отражение в новом паспорте проекта "Искусственный интеллект в образовании", который на днях будет запускаться", – подчеркнул вице-премьер.

В программе мероприятия запланированы экспертные выступления и работа в проектных группах по 5 трекам: "Проектирование образовательных экспериментов", "Единый образовательный модуль "ИИ-грамотность"", "Анализ вариантов когнитивных архитектур университета", "Мышление в гетерогенной среде", "Стратегия внедрения технологий ИИ в сфере образования и науки".