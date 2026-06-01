Пенсионерка отдала курьеру 5,2 млн рублей в Тюмени

За прошедшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников 33 жителя Тюменской области потеряли 18 млн рублей, из них 5,2 млн рублей пенсионерка лично отдала мошенникам.

Схема обмана пожилой женщины оказалась проста - на сотой ей позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов, сообщили о снятии денег с ее счета и убедили передать курьеру сумму наличными. Прокуратура Калининского административного округа г. Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.